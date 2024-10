Lesezeit: 3 min

Der Iran hat Israel mit einer Vielzahl von Raketen angegriffen. Nach ersten Schätzungen der israelischen Armee wurden am Dienstagabend rund 180 Raketen abgefeuert. Die Mehrheit der Geschosse wurde laut israelischem Militär und einer von den USA geführten Verteidigungskoalition abgefangen. Im Westjordanland gab es ein Todesopfer, während in Tel Aviv zwei Personen verletzt wurden. Droht nun ein Flächenbrand in der Region?

Dieses Videostandbild Geschosse, die über Jerusalem abgefangen werden. Der Iran hat einen Raketenangriff auf Israel gestartet (Foto: dpa). Foto: Uncredited

Im Folgenden: Iran-Gegenschlag: Details zum Raketenbeschuss und der Verteidigung Israels

USA: Pentagon und Präsident Biden reagieren auf den Iran-Gegenschlag

Israelische Bodentruppen dringen in den Libanon ein – was das bedeutet

