Von Portfolio-Diversifikation bis Vermögensnachfolge

Lesezeit: 2 min

Deutschlandweit verfügen mehr als 3,3 Millionen Menschen über ein Kapitalvermögen von mindestens 125.000 EUR¹. Ein großes Potenzial für alle, die ihr Beratungs- und Dienstleistungsangebot auf die Vorsorge- und Vermögensplanung ausgerichtet haben.

Vermögende mit teilweise interessantem Anlageverhalten

Vermögende schätzen und investieren gerne in Anlageformen wie Immobilien, Lebensversicherungen und Investmentfonds. Zwei von drei Personen dieser Zielgruppe besitzen eine Lebensversicherung, mehr als die Hälfte ein Wertpapierdepot. Die Allianz-Studie1 zeigt aber auch, dass viel Geld auf Geldmarkt- und Tagesgeldkonten sowie auf Sparkonten und in Sparbriefen liegt. Interessant – denn genau diese Anlageformen werden eher negativ bewertet. Auch der Blick in die Veröffentlichungen der Deutschen Bundesbank zum Geldvermögen privater Haushalte zeigt, dass Bargeld, Termin- und Spareinlagen sehr beliebt sind – von 7,7 Billionen Euro Geldvermögen privater Haushalte in Deutschland waren Ende 2023 über 41% in der Kategorie „Bargeld und Einlagen“ angelegt2.

Hohes Potenzial, aber wie ansprechen?

Das Anlageverhalten bietet unter zwei Aspekten interessante Gesprächsanlässe: Erstens ist viel Liquidität vorhanden und es gibt immer kurzfristige Geldanlagen, die in absehbarer Zeit fällig sind. Zweitens führt das Anlageverhalten „kurzfristig anlegen und immer wieder verlängern“ über längere Zeiträume zu eher geringeren Renditen und möglicherweise damit zu einem realen Wertverlust, selbst wenn in einzelnen Marktphasen kurzfristige Zinsangebote locken.

Ein persönliches Beratungsgespräch, über die Laufzeitenstruktur bestehender Kapitalanlagen oder die Erweiterung des bisherigen Portfolios um neue Anlagesegmente und Renditequellen zur besseren Diversifikation, kann ideal als Einstieg genutzt werden.

Kapitalanlage weiterdenken

Bestehende Kapitalanlagestrukturen zu analysieren und interessante Alternativen zu besprechen, ist nur ein Teil einer guten Beratung. Dabei geht es in erster Linie darum, die individuelle Balance von Renditechancen auf der einen und dem Sicherheitsbedürfnis auf der anderen Seite zu finden. Hinzu kommen Themen wie Flexibilität, Kosten und die steuerliche Behandlung laufender Erträge oder Wertsteigerungen.

Gerade bei größeren Vermögen geht es aber noch um weitere Themen. Wer Vermögenswerte geschaffen hat, möchte diese auch bestmöglich erhalten. Die Vermögensnachfolge zu regeln – ob innerhalb der Familie oder darüber hinaus – ist ein Thema, das mit zunehmendem Alter immer mehr in den Vordergrund rückt. „Wer ist erbberechtigt und wie hoch sind die steuerlichen Freibeträge? Gibt es jemanden, der außerhalb der Erbfolge bedacht werden sollte? Machen Vorab-Schenkungen zu Lebzeiten Sinn?“ sind allesamt relevante Fragestellungen.

Starke Partner und starke Lösungen

Vermögende Kundinnen und Kunden haben hohe Ansprüche – an sich und an ihre Umgebung. Mit einer klaren und kompetenten Beratung sowie einem engagierten, persönlichen Service haben Sie die besten Abschlusschancen und legen so den Grundstein für eine langfristige Zusammenarbeit.

Die Allianz Lebensversicherungs-AG bietet Ihnen dank der über hundertjährigen Geschichte, der hohen Markenbekanntheit und der mehrfach ausgezeichneten Finanzstärke beste Voraussetzungen für eine vertrauensvolle und erfolgreiche Partnerschaft in der genannten Zielgruppe.

Produktseitig bietet Allianz Leben zum Beispiel hybride oder rein fondsbasierte Produktlösungen zu Diversifizierung bestehender Portfolios an. Weitere innovative Produkte, beispielsweise die PrivateFinancePolice und die PrivateMarketsPolice, bieten Privatkundinnen und Privatkunden darüber hinaus erstmals den Zugang zu den Renditechancen alternativer Anlagen.

Die Versicherungslösungen aus dem Hause Allianz bieten Vermögenden interessante Möglichkeiten, von den steuerlichen Vorteilen von Lebens- und Rentenversicherungen zu profitieren. Auch ermöglichen die Produktgestaltungen bereits zu Lebzeiten die unkomplizierte Weitergabe des Vermögens.

Mehr Informationen finden Sie unter makler.allianz.de/vermögen

1) Allianz Studie 2022

2) 18.04.2024 Pressenotiz Deutsche Bundesbank