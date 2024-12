Lesezeit: 5 min

Teilen article_share:article

Es läuft nicht gut für die deutsche Automobilindustrie. Immerhin aber gibt es punktuell Lichtblicke – vor allem bei BMW in München. Die Einsparungen werden von der Börse goutiert, die BMW-Aktie zeigt sich stabiler als die Papiere der Konkurrenz. Personal- und Führungswechsel deuten in die Zukunft. Und dann gibt es technische Innovationen, die aufhorchen lassen. Zum Beispiel ein neuer Radnabenantrieb, an dem BMW zusammen mit dem Startup DeepDrive. BMW war beim E-Antrieb stets etwas weiter.

Elektroauto vor dem BMW-Werk in Leipzig. BMW will Reichweite und Ladezeit ab 2025 mit neuen Batterien verbessern und Herstellungskosten der Zellen halbieren. (Foto: dpa) Foto: Hendrik Schmidt

Im Folgenden: Wie BMW mit der Nachfolge Norbert Reithofers personelle Weichen für die Zukunft stellt

Warum in München die Krise bei der E-Auto-Technologie nicht so einschneidend ausfällt wie in Wolfsburg bei VW

Wo BMW durch besseren Zugang zu Innovationen seine technologische Führungsrolle bewahrt hat 'Registrieren Sie sich für den vollen Zugang mit einem Benutzernamen oder melden Sie sich an, wenn Sie bereits einen haben.

Der Artikel ist nur für Abonnenten verfügbar.

Hier für nur 1,99 EUR/Monat weiterlesen ✔ Unbegrenzter Zugriff auf alle Basis-Inhalte ✔ Inklusive täglichem Newsletter ✔ Weniger Werbung ✔ Vorlesefunktion aller Artikel