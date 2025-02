Eine Wählerin wirft in einem Wahllokal ihren Stimmzettel in eine Wahlurne. Am Sonntag fand die vorgezogene Wahl zum 21. Deutschen Bundestag statt (Foto: dpa).

Eine Wählerin wirft in einem Wahllokal ihren Stimmzettel in eine Wahlurne. Am Sonntag fand die vorgezogene Wahl zum 21. Deutschen Bundestag statt (Foto: dpa). Foto: Patrick Pleul

Deutschland steht vor einer politischen Neuausrichtung: Die Union mit Kanzlerkandidat Friedrich Merz hat die Bundestagswahl deutlich für sich entschieden. Nach Hochrechnungen von ARD und ZDF belegt die AfD den zweiten Platz. Die SPD fällt dahinter zurück, gefolgt von den Grünen. Die Linke überwindet die Fünf-Prozent-Hürde und bleibt im Bundestag. FDP und das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) müssen dagegen zittern, ob sie ins Parlament einziehen.

Nach aktuellen Hochrechnungen steigert sich die Union auf 28,7 bis 29,0 Prozent (2021: 24,1 Prozent). Die AfD verdoppelt ihr Ergebnis nahezu und erreicht 19,6 bis 19,8 Prozent (10,4). Die SPD mit Kanzler Olaf Scholz bricht ein und fällt auf 16,0 bis 16,4 Prozent (25,7) – ihr schlechtestes Resultat bei einer Bundestagswahl seit 1949. Die Grünen mit Kanzlerkandidat Robert Habeck büßen leicht ein und kommen auf 12,3 bis 13,3 Prozent (14,7). Die Linke kann sich auf 8,6 bis 8,9 Prozent (4,9) verbessern. Die FDP halbiert ihr Resultat auf 4,9 bis 5,0 Prozent (11,4). Das BSW, eine Abspaltung der Linken, erzielt bei seiner ersten Bundestagswahl 4,7 bis 5,0 Prozent.

Laut ARD und ZDF erhält die Union 187 bis 211 Mandate im Bundestag, die AfD folgt mit 130 bis 142 Sitzen. Die SPD bekommt 108 bis 116 Abgeordnete, die Grünen 79 bis 97, die Linke 58 bis 63 und FDP sowie BSW jeweils 0 bis 33.

Welche Regierungsoptionen gibt es?

Merz hat beste Chancen auf das Kanzleramt, benötigt aber Koalitionspartner. Eine Zusammenarbeit mit der in Teilen als rechtsextremistisch eingestuften AfD schließt er aus. Sollten FDP und BSW neben der Linken im Bundestag vertreten sein, müsste Merz zwei Partner gewinnen – was eine Dreierkoalition nötig machen würde. Solche Bündnisse gelten als schwierig, wie das Scheitern der Ampel zeigt.

Möglich wäre eine Koalition der Union mit SPD und FDP. Auch eine Zusammenarbeit zwischen Union, SPD und Grünen ist denkbar – allerdings hatte die CSU eine Koalition mit den Grünen im Vorfeld der Wahl entschieden abgelehnt.

Die Wahlbeteiligung lag mit 83 bis 84 Prozent über dem Wert von 2021 (76,4). Insgesamt waren 59,2 Millionen Bürger wahlberechtigt, mehr als 42 Prozent davon 60 Jahre oder älter.

Jubel bei der Union, SPD in Schockstarre

CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann erklärte in Berlin: "Die Union hat diese Wahl gewonnen." Die Ampel sei abgewählt. "Der nächste Bundeskanzler wird Friedrich Merz heißen." CSU-Politiker Alexander Dobrindt bekräftigte, dass die Union eine neue Regierung ohne die Grünen anstrebe. SPD-Generalsekretär Matthias Miersch räumte eine "historische Niederlage für die SPD" ein. "Das ist ein extrem bitterer Abend." Die Verantwortung für die Regierungsbildung liege nun bei der Union. Ob die SPD erneut in eine Regierung eintrete, sei unklar: "Es gibt keinen Automatismus."

AfD-Chefin Alice Weidel bezeichnete das Abschneiden ihrer Partei als historisch. "Man wollte uns halbieren, doch das Gegenteil ist eingetreten." Die AfD sei bereit, mit der Union zu kooperieren. "Unsere Hand bleibt für eine Regierungsbeteiligung ausgestreckt, um den Wählerwillen umzusetzen." Grünen-Chefin Franziska Brantner zeigte sich offen für verschiedene Regierungsoptionen. "Der Abend ist noch nicht entschieden", sagte sie. "Es ist zu früh, klare Aussagen zu treffen. Wichtig ist, dass die demokratischen Kräfte handlungsfähig bleiben."

Linken-Chef und Spitzenkandidat Jan van Aken äußerte sich erfreut über das Abschneiden seiner Partei. "Die Linke lebt", erklärte er vor jubelnden Anhängern in Berlin. Co-Parteichefin Ines Schwerdtner sprach vom "Comeback des Jahres" und kündigte an, in den nächsten Jahren eine "Brandmauer gegen rechts" aufbauen zu wollen.

Neuer Bundestag deutlich kleiner

Durch eine Reform wird der Bundestag künftig erheblich verkleinert. Die Zahl der Abgeordneten wurde auf 630 begrenzt – mehr als 100 weniger als zuvor. Dabei entfallen die bisherigen Überhang- und Ausgleichsmandate, die das Parlament oft stark vergrößerten. Nun können Kandidaten nur dann über die Erststimme in den Bundestag einziehen, wenn ihre Partei ausreichend Zweitstimmen erhält.

Die Wahl wurde um sieben Monate vorgezogen – ein seltenes Ereignis, das es zuvor nur 1972, 1983 und 2005 gab. Hintergrund war das Scheitern der Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP im November. Scholz stellte daraufhin eine Vertrauensfrage, die er verlor. Anschließend löste Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier das Parlament auf.

Wahlkampf bestimmt von Migration und Konjunktursorgen

Der verkürzte Wahlkampf wurde vor allem von der Diskussion über Migration geprägt. Auslöser war eine Messerattacke in Aschaffenburg, bei der ein afghanischer Flüchtling einen zweijährigen Jungen und einen 41-jährigen Mann tötete. Merz forderte daraufhin, Asylbewerber an den Grenzen zurückzuweisen – was SPD und Grüne als Verstoß gegen Europarecht bewerteten. Kritik erntete Merz zudem, nachdem die Union im Bundestag einen Antrag zur Migrationspolitik mit AfD-Stimmen durchsetzte.

Ein weiteres zentrales Thema war die schwächelnde Wirtschaft. Merz kündigte Steuersenkungen und eine Reform des Bürgergeldes an. Künftig sollen Personen, die arbeiten könnten, aber nicht arbeiten, keine staatlichen Leistungen mehr erhalten. Die SPD setzt dagegen auf eine Reform der Schuldenbremse, um Investitionen zu erleichtern. Zudem sollen Unternehmen durch einen "Made in Germany"-Bonus beim Kauf von Maschinen oder Fahrzeugen zehn Prozent der Kosten erstattet bekommen.