Finanzen

Europäische ETFS an der Börse heiß begehrt - Rüstungs- und Technologiesektor vorn

An der Börse Frankfurt verzeichnen Händler ein starkes Kaufinteresse an europäischen ETFs, insbesondere an Fonds für Aktien aus der Eurozone sowie an Banken- und Rüstungs-ETFs. Während Technologie-ETFs weiterhin gefragt sind, rücken vor allem europäische Defense-ETFs verstärkt in den Fokus der Anleger.