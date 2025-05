Politik

Präsidentschaftswahlen in Rumänien: Wird George Simion Trumps „Werkzeug“ in Europa?

Ein Trump-Verehrer an der Spitze Rumäniens? George Simion, der Favorit für die Präsidentschaft, ist zuversichtlich, dass er die Wahl am Sonntag gewinnt. Er könnte zum trojanischen Pferd der MAGA-Bewegung in Europa werden – mit explosiven Folgen für die EU, den Ukraine-Krieg und die NATO-Ostflanke.