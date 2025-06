Papier oder Pixel? Was hält die Zukunft des Geldes bereit?

Bargeld hat eine lange Geschichte hinter sich. Es ist greifbar, anonym und man muss sich kein 16-stelliges Passwort merken. Aber digitales Geld? Es ist schnell, effizient und man muss an der Kasse nicht mit Kleingeld hantieren, als würde man für eine Sitcom aus den 1950er Jahren vorsprechen. Was hält also die Zukunft in ihrer glänzenden, kontaktlosen Hand bereit?

Bargeld: Das Evergreen unter den Zahlungsmitteln?

Hand aufs Herz: Bargeld verdient sich die Ehre. Es hat Kriege, Depressionen und das Waschen Ihrer Jeans überstanden. In Ländern wie Japan und hier in Deutschland ist Bargeld immer noch König. Tatsächlich werden in der Bundesrepublik immer noch über 80% der Transaktionen mit physischem Geld getätigt, was vor allem auf Datenschutzbedenken und eine allgemeine Abneigung gegen Nachverfolgung zurückzuführen ist.

Und dann gibt es noch die Weltuntergangspropheten. Wenn der Strom ausfällt und Ihr iPhone nicht mehr funktioniert, was funktioniert dann noch? Genau, der Schein im Portemonnaie. Ein konkretes Gegenbeispiel: Als die indische Regierung 2016 bestimmte Banknoten abrupt für ungültig erklärte, brach Chaos aus. Die Menschen standen an den Geldautomaten Schlange wie am Black Friday, und kleine Unternehmen litten darunter. Dies war eine Erinnerung daran, dass die Abschaffung des Bargeldes zu echter Panik führen kann, wenn die digitale Infrastruktur nicht solide ist.

Digitales Geld: Der raffinierte neue Konkurrent

Hier kommt das digitale Geld: ein charmanter Hightech-Neuling, der nicht versteht, warum die Menschen immer noch Geldbörsen mit sich herumtragen. Zwischen Mobile Banking, kontaktlosen Zahlungen, Kryptowährungen und sogar digitalen Zentralbankwährungen (CBDCs) zeigt das digitale Geld seine Stärke. Es gibt viele Industrien, die mittlerweile begonnen haben, auf verschiedene Arten von Zahlungen zu setzen; so hat besonders die Welt der guten virtuellen Unterhaltung - also etwa Online-Casinos angefangen, anstatt Spielgeld auf eine Vielzahl von digitalen Geldoptionen umzustellen. Dies hat den Vorteil, dass die Nutzer mehr Möglichkeiten haben, ihre Wahl zu treffen.

Ein weiteres geniales Beispiel für progressives Denken kommt aus Schweden, dem Aushängeschild einer nahezu bargeldlosen Gesellschaft. Weniger als 1 % aller Transaktionen werden dort mit Bargeld abgewickelt. Sie können nicht einmal Ihre Busfahrkarte mit Münzen bezahlen. Swish, eine von schwedischen Banken unterstützte mobile Zahlungs-App, ist so allgegenwärtig, dass sogar Kirchenabgaben und Secondhand-Verkäufe digital abgewickelt werden.

China hingegen setzt mit seinem digitalen Yuan komplett auf Science-Fiction. Man kann Streetfood per Gesichtserkennung bezahlen, was sowohl cool als auch etwas beängstigend ist. Alipay und WeChat Pay dominieren alles, von Taxifahrten bis hin zu Studiengebühren. Im Jahr 2020 beliefen sich die mobilen Zahlungen in China bereits auf mehr als 30 Billionen Euro, Tendenz steigend.

Digitales Geld ist auch wirtschaftlich sinnvoll: Es ist billiger zu verwalten als physisches Bargeld, reduziert Schwarzmarktaktivitäten und verbessert die Transaktionsgeschwindigkeit. Und vergessen Sie nicht die Kryptowährungen – Bitcoin, Ethereum und ihre tausend Verwandten –, die eine grenzenlose, dezentrale Währung mit dem Traum einer finanziellen Revolution bieten.

Aber es gibt auch Vorbehalte. Digitale Systeme können abstürzen. Sie können gehackt werden. Nicht jeder ist technisch versiert, und ältere oder ländliche Bevölkerungsgruppen könnten zurückbleiben. Und dann ist da noch der Datenschutz: digitale Transaktionen liefern zwar Daten, aber sie legen auch Muster offen. In einer vollständig digitalen Wirtschaft muss Big Brother nicht mehr durch Ihr Fenster spähen, er kann einfach auf Ihr Venmo-Konto schauen.

Die hybride Zukunft

Wird die Menschheit also in Zukunft Bargeld haben? Die wahrscheinliche Antwort: es wird ein Mix aus allem sein. Zumindest für eine Weile. Die Gesellschaft steuert auf eine hybride finanzielle Zukunft zu, in der digitales Geld das tägliche Leben dominiert, aber Bargeld sicherlich weiterbesteht.

Die Regierungen planen bereits diesen Mittelweg. Die Europäische Zentralbank entwickelt einen digitalen Euro, betont aber weiterhin die Bedeutung der Verfügbarkeit von Bargeld. In den USA werden die Diskussionen über einen digitalen Dollar immer hitziger, aber niemand spricht davon, Bargeld abzuschaffen – noch nicht. Selbst El Salvador, das Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel eingeführt hat, hat die Scheine nicht abgeschafft.

Stellen Sie sich das wie die Entwicklung von Büchern vor. E-Reader haben Taschenbücher nicht verdrängt. Manche Menschen blättern gerne Seiten um. Andere bevorzugen Bildschirme. Und wieder andere nutzen beides, je nachdem, ob Sie in der S-Bahn sitzen oder mit Ihrem Exemplar von „Principles“ von Ray Dalio angeben möchten.

Die Zukunft des Geldes ist kein Münzwurf zwischen Bargeld und Digital. Es ist eher wie ein gut diversifiziertes Portfolio. Bargeld wird zu einer Nische – verwendet für Notfälle, Datenschutzliebhaber und Menschen, die immer noch das Gefühl genießen, einen knackigen Geldschein zu überreichen. Digitales Geld wird der Standard sein:

schnell

intelligent

Datengesteuert

nahtlos in alles integriert.

Nein, Bargeld wird nicht über Nacht verschwinden. Aber es wird langsam von der Hauptrolle zu einer nostalgischen Nebenrolle verblassen. Und wer weiß? Vielleicht klingt es in 50 Jahren genauso seltsam, Ihren Enkelkindern davon zu erzählen, wie Sie mit Papiergeld Süßigkeiten gekauft haben, wie der Tausch von Hühnern gegen Schuhe.

Bis dahin sollten Sie Ihre Geldbörsen griffbereit halten – und Ihre Kryptoschlüssel noch griffbereiter.