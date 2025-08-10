Wirtschaft

Belarus im Strudel der „eurasischen Integration“

Belarus‘ Abhängigkeit von Russland wird zur existenziellen Gefahr – und China nutzt die Schwäche eiskalt aus. Warum Minsk in einer geopolitischen Sackgasse steckt und auch deutsche Interessen betroffen sind.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
10.08.2025 14:27
Lesezeit: 2 min
Belarus im Strudel der „eurasischen Integration“
Wladimir Putin und Alexander Lukaschenko – zwei enge Verbündete, deren wirtschaftliche Partnerschaft unter wachsendem Druck steht. (Foto:dpa) Foto: Gavriil Grigorov

Im Folgenden:

  • Welche fatalen Folgen hat die "eurasische Integration" für die belarussische Wirtschaft?
  • Wie nutzt China die wachsende Abhängigkeit von Belarus gegenüber Russland aus?
  • Warum steckt Minsk in einer geopolitischen Sackgasse und welche Auswirkungen hat das auf deutsche Interessen?

