Bayern startet 2026 Testbetrieb von Wasserstoffzügen – sinnvoll oder nur teuer?

Ab 2026 sollen in Bayern weitere Wasserstoffzüge rollen. Während die Politik Chancen sieht, bleibt Skepsis bestehen. Testbetrieb und Technik zeigen bereits erste Stärken – aber auch Probleme.
18.08.2025
Der Wasserstoffzug "Mireo Plus H" fährt während einer Testfahrt in den Bahnhof ein (Foto: dpa). Foto: Karl-Josef Hildenbrand

Im Folgenden:

  • Warum setzt Bayern ab 2026 verstärkt auf Wasserstoffzüge?
  • Welche Rolle spielt der Testbetrieb von Wasserstoffzügen wirklich?
  • Wieso zweifelt Verkehrsminister Bernreiter an der Technologie?

