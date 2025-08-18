Finanzen

Novo Nordisk-Aktie: FDA-Zulassung für Wegovy bringt Aufschwung - ist das die Trendwende?

Die Novo Nordisk-Aktie erlebt nach einer FDA-Zulassung für Wegovy neuen Auftrieb. Anleger wittern Chancen, doch Unsicherheiten bleiben. Kann der Pharmariese seine Marktposition zurückerobern – oder gefährden Konkurrenz und Margendruck die erhoffte Trendwende am Aktienmarkt?
18.08.2025 09:31
Die Novo Nordisk-Aktie ist zum Start in den Börsenhandel am Montag kräftig gestiegen - dank einer Entscheidung der US-Arzneimittelbehörde FDA (Foto: dpa). Foto: Victor Golmer

Novo Nordisk-Aktie klettert: Zulassung für neue Indikation

Die Novo Nordisk-Aktie hat nach einer wichtigen Entscheidung der US-Arzneimittelbehörde FDA deutlich zugelegt. Am Montagmorgen sprang der Kurs auf der Handelsplattform Tradegate um rund 7 Prozent nach oben auf umgerechnet 349 dänische Kronen. Der Grund: Die FDA erteilte dem Medikament Wegovy von Novo Nordisk die Zulassung zur Behandlung der Lebererkrankung MASH (metabolisch-assoziierte Steatohepatitis). Damit ist Wegovy das erste GLP-1-basierte Präparat, das für diese Indikation zugelassen wurde.

Die Entscheidung basiert auf Studiendaten, die signifikante Verbesserungen bei Patienten mit MASH und Leberfibrose zeigten. Bislang war lediglich Rezdiffra von Madrigal Pharmaceuticals als Therapie gegen MASH zugelassen. Nach Angaben der American Liver Foundation leiden etwa 5 Prozent der erwachsenen US-Bevölkerung an dieser schwerwiegenden Erkrankung. Unbehandelt kann MASH zu tödlichen Folgen führen.

Bedeutung für den Pharmakonzern

Die neue Indikation erweitert das Einsatzgebiet von Wegovy erheblich. Schon bisher war das Medikament erfolgreich als Mittel gegen Adipositas und zur Verringerung von kardiovaskulären Risiken im Einsatz. Nun erschließt Novo Nordisk mit der MASH-Zulassung einen Milliardenmarkt. Laut Phase-3-Studien profitierten deutlich mehr Patienten von der Behandlung mit Wegovy, während sich die Lebervernarbung nicht verschlechterte.

Jason Brett, medizinischer Leiter von Novo Nordisk in den USA, erklärte: "In diesem Bereich gab es bislang kaum wirksame Therapien. Wir sind erst das zweite von der FDA zugelassene Medikament gegen MASH und der Bedarf an besseren Behandlungsmöglichkeiten ist enorm." Novo Nordisk hat zudem bereits Zulassungsanträge in Europa und Japan gestellt. Ergebnisse aus einem zweiten Studienabschnitt werden allerdings erst 2029 erwartet.

Novo Nordisk-Kursentwicklung: Zwischen Hype und Einbruch

Die Novo Nordisk-Aktie war in den vergangenen Jahren von einem enormen Aufwärtstrend geprägt. Von Anfang 2021 bis Mitte 2024 verfünffachte sich der Wert bis auf mehr als 1.000 dänische Kronen. Das Unternehmen stieg zeitweise zum wertvollsten Konzern im europäischen Index Stoxx Europe 50 auf.

Doch zuletzt hatte die Novo Nordisk-Kursentwicklung einen deutlichen Dämpfer erhalten. Aggressive Konkurrenz durch Eli Lilly mit den Präparaten Mounjaro und Zepbound sowie billigere Nachahmer-Medikamente aus US-Apotheken setzten den Gewinnmargen zu. Ende Juli sah sich Novo Nordisk gezwungen, seine Jahresziele nach unten zu korrigieren. Der Aktienkurs stürzte daraufhin zeitweise auf den tiefsten Stand seit 2022 und fiel bis auf 290 Kronen – ein Minus von fast 70 Prozent gegenüber dem Hoch.

Wegovy von Novo Nordisk als Hoffnungsträger

Die aktuelle Zulassung bringt frischen Wind. Experten sehen darin einen potenziellen Wendepunkt. Der Markt für MASH ist groß, bislang kaum erschlossen und von hohem medizinischem Bedarf geprägt. Novo Nordisk positioniert sich hier mit einem Präparat, das sowohl in Studien überzeugte als auch bereits im Bereich Adipositas starke Umsätze erzielt.

In der Konkurrenz zu Eli Lilly, deren Wirkstoff Tirzepatid in Studien ebenfalls starke Resultate zeigte, verschafft sich der dänische Konzern damit einen Vorteil. Für Anleger könnte die Zulassung ein Signal sein, dass sich die zuletzt schwache Ertragslage wieder stabilisieren könnte.

Novo Nordisk-Aktie: Blick nach vorn

Ob die positive Nachricht tatsächlich die Trendwende für die Novo Nordisk-Aktie einleitet, bleibt offen. Zwar zeigt sich eine erste technische Erholung, doch entscheidend wird sein, ob der Konzern seine hohen Margen langfristig verteidigen kann. Die Nachfrage nach innovativen Therapien gegen Fettlebererkrankungen und Adipositas bleibt jedenfalls hoch.

Analysten sehen in der aktuellen Entwicklung ein wichtiges Signal. Nach einer langen Talfahrt könnte die Zulassung der entscheidende Impuls sein, der die Novo Nordisk-Aktie wieder in den Fokus von Investoren rückt. Die nächsten Wochen werden zeigen, ob sich tatsächlich ein nachhaltiger Boden gebildet hat oder ob die Schwankungen anhalten. Fest steht: Mit Wegovy von Novo Nordisk, das nun auch bei MASH eingesetzt werden darf, erweitert der Konzern seine Produktpalette um ein wichtiges Standbein. Die Zukunft der Novo Nordisk-Aktienkurs-Entwicklung hängt jedoch maßgeblich von der weiteren Marktdurchdringung und der Konkurrenzsituation ab.

Jede Anlage am Kapitalmarkt ist mit Chancen und Risiken behaftet. Der Wert der genannten Aktien, ETFs oder Investmentfonds unterliegt auf dem Markt Schwankungen. Der Kurs der Anlagen kann steigen oder fallen. Im äußersten Fall kann es zu einem vollständigen Verlust des angelegten Betrages kommen. Mehr Informationen finden Sie in den jeweiligen Unterlagen und insbesondere in den Prospekten der Kapitalverwaltungsgesellschaften.

