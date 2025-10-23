Unternehmen

Einstieg in die Rüstungsindustrie: Laserspezialist Trumpf entwickelt System zur Drohnenabwehr

Nach einem Rückgang von Umsatz und Gewinn will der Laser-Spezialist wieder wachsen – und hofft auf die Verteidigungsindustrie: Zusammen mit dem Elektronikkonzern Rohde & Schwarz wollen die Schwaben Laserwaffen zur Abwehr von Drohnen entwickeln.