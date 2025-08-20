Unternehmen

Rüstungsindustrie: Maschinenbauer Trumpf will vom Rüstungsboom profitieren

Auch der schwäbische Maschinenbauer Trumpf steht vorm Einstieg in das Rüstungsgeschäft: Der Laserspezialist gibt bekannt, seine Technologien künftig auch der Rüstungsindustrie zur Verfügung zu stellen. Der Boom der Verteidigungsindustrie lockt mit neuen Aufträgen und staatlichen Milliarden.