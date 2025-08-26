Politik

Ist die neue Flamingo-Rakete der Gamechanger? Ukrainische Angriffe lösen Benzinkrise in Russland aus

Russland erlebt die schwerste Benzinkrise seit Jahren: Preise explodieren, Tankstellen rationieren, und selbst auf der Krim gibt es Engpässe. Doch was heute noch eine Krise ist, könnte morgen zur Katastrophe werden – wenn die Ukraine ihre neuen „Flamingo“-Raketen in Serie produziert. Droht damit der Zusammenbruch von Russlands Energieimperium?