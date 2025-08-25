Politik

Drittgrößte Streitkraft innerhalb der NATO: Präsident und Premier positionieren die Stellung Polens neu

Polen gehört zu den größten Unterstützern der Ukraine – doch in Washington blieb der Platz der Nation leer. Während Präsident Nawrocki und Premier Tusk um Macht und Einfluss streiten, sortiert Warschau sein außenpolitisches Gewicht neu – im Gegenteil zu den westeuropäischen Altmächten Deutschland, Frankreich und England.