Politik

Ukraine-Krieg: Selenskyj kündigt weitere Gegenangriffe an

Die Ukraine plant nach monatelanger Verteidigung neue Gegenangriffe, um den Ukraine-Krieg zu wenden. Präsident Selenskyj signalisiert entschlossene Schritte, während Russland weiter blockiert. Doch wie realistisch sind Erfolge an der Front – und was bedeutet das für mögliche Friedensgespräche?