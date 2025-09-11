Unternehmen

Datenschutz im Job: Wo endet die Kontrolle des Chefs, wo beginnt die Privatsphäre?

Arbeitnehmer verbringen ein Drittel ihres Lebens im Job – und dennoch ist die Privatsphäre am Arbeitsplatz oft bedroht. Dürfen Chefs die E-Mails ihrer Angestellten lesen? Wie weit geht das Recht auf Schutz persönlicher Daten im Büro? Ein aktueller Überblick zeigt, wo die Grenzen zwischen Kontrolle und Privatsphäre verlaufen – und warum Beschäftigte gut beraten sind, ihre Rechte genau zu kennen.