Politik

Flugzeug mit Ursula von der Leyen betroffen von GPS-Störung – Russland im Fokus

Ein ungewöhnlicher Zwischenfall sorgt für Aufsehen: Ein Flugzeug mit Ursula von der Leyen an Bord gerät ins Visier einer mutmaßlich gezielten GPS-Störung. Der Vorfall wirft ernste Fragen zur Sicherheit europäischer Spitzenpolitiker und zur Strategie im Umgang mit Russlands GPS-Jamming auf.