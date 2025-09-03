Politik

Friedland: Abgelehnte Asylbewerber stößt 16-Jährige vor einen Zug – Gericht wirft Ausländerbehörde Fehler vor

Ein 31-jähriger Iraker soll ein 16-jähriges Mädchen in Niedersachsen getötet haben. Die Behörden wollten den abgelehnten Asylbewerber im Sommer in Abschiebehaft nehmen, scheiterten jedoch. Das Amtsgericht Hannover spricht von einem mangelhaften Antrag auf Abschiebehaft. Bundesinnenminister Dobrindt sieht in dem Fall Behördenversagen.