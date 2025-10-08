Wirtschaft

Elektromobilität stärken: Bundesregierung plant Verlängerung der Steuerbefreiung für Elektrofahrzeuge

Die deutsche Automobilindustrie steht vor einem tiefgreifenden Wandel. Steigende Anforderungen an Klimaschutz, die Transformation hin zur Elektromobilität und der internationale Wettbewerbsdruck stellen Hersteller und Zulieferer vor enorme Herausforderungen. Vor diesem Hintergrund sucht die Bundesregierung nach politischen Instrumenten, um die Branche zu stabilisieren und gleichzeitig den Umstieg auf umweltfreundliche Fahrzeuge zu beschleunigen.