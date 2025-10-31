Wirtschaft

Merz plant „Stahlgipfel“ im Kanzleramt: Wege aus der Industriekrise gesucht

Die deutsche Stahlindustrie steckt in einer tiefen Krise. Um Lösungen für steigende Energiekosten und internationalen Wettbewerbsdruck zu finden, lädt CDU-Chef Friedrich Merz am 6. November zu einem Spitzentreffen ins Kanzleramt ein.