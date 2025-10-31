Unternehmen

Bayer-Aktie unter Druck: Supreme Court bestätigt Millionenurteil

Nach einem herben juristischen Dämpfer in den USA steht Bayer erneut im Fokus der Öffentlichkeit. Das oberste Gericht des Bundesstaates Washington hat ein früheres Urteil gegen den Chemie- und Pharmakonzern wieder in Kraft gesetzt, das Schadenersatz in Millionenhöhe vorsieht. Bayer hält die Entscheidung für falsch und erwägt nun weitere rechtliche Schritte.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
31.10.2025 13:09
Lesezeit: 2 min
Bayer-Aktie unter Druck: Supreme Court bestätigt Millionenurteil
Eine Aspirin-Schmerztablette mit der Aufschrift des Herstellers Bayer liegt in Düsseldorf auf einem Finger (Foto: dpa). Foto: Martin Gerten

Im Folgenden:

  • Warum der Supreme Court das 185-Millionen-Dollar-Urteil gegen Bayer bestätigt hat.
  • Weshalb drei Lehrer Schadenersatz wegen PCB-Belastung in ihrer Schule erhalten.
  • Welche rechtlichen Schritte Bayer nach dem Gerichtsurteil zu PCB-Schäden erwägt.

