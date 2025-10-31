Unternehmen

Bayer-Aktie unter Druck: Supreme Court bestätigt Millionenurteil

Nach einem herben juristischen Dämpfer in den USA steht Bayer erneut im Fokus der Öffentlichkeit. Das oberste Gericht des Bundesstaates Washington hat ein früheres Urteil gegen den Chemie- und Pharmakonzern wieder in Kraft gesetzt, das Schadenersatz in Millionenhöhe vorsieht. Bayer hält die Entscheidung für falsch und erwägt nun weitere rechtliche Schritte.