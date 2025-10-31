Nvidia-Aktie auf Höhenflug: Rekordkurs nach Zukunftsankündigungen

Am Abend des 28. Oktobers präsentierte Nvidia-Chef Jensen Huang auf der GTC-Konferenz in Washington eine Reihe ambitionierter und vielversprechender Zukunftsprojekte. Die Nvidia-Aktie reagierte im Dienstagshandel an der Nasdaq prompt und sprang nach oben. Am Ende des Börsentages schloss das Papier des US-Chipentwicklers mit einem kräftigen Tagesplus von annähernd fünf Prozent bei einem neuen Rekordwert von 201,03 US-Dollar. Die Marke von 200 US-Dollar zum Börsenschluss wurde damit erstmals überschritten.

Dank des anhaltenden Höhenflugs der Nvidia-Aktie erreichte der US-Konzern mit diesem neuerlichen Kurssprung als weltweit erstes Unternehmen eine Marktkapitalisierung von mehr als 5 Billionen US-Dollar. Im darauffolgenden Mittwochshandel baute die Nvidia-Aktie diese historische Marke noch weiter aus: Der Aktienkurs des KI-Vorreiters stieg zeitweise um weitere drei Prozent auf annähernd 208 US-Dollar.

Zum Schluss der rekordträchtigen Börsenwoche tendiert das Papier weiter auf hohem Kursniveau. Im vormittäglichen Xetra-Handel verbucht die Nvidia-Aktie aktuell ein Plus von 1,6 Prozent bei annähernd 180 Euro. Ist diese Entwicklung nachhaltig? Wie sollten Anleger sich nun verhalten?

Nvidia als globaler Infrastrukturmotor: Anleger zwischen Euphorie und Unsicherheit

Die Freude über das Kurswachstum wird begleitet von der Frage, ob es Zeit ist, Gewinne mitzunehmen. Doch die Angst vor einer möglichen Korrektur steht der Hoffnung auf einen neuen Aufwärtstrend gegenüber. Währenddessen wirken die Pläne von Nvidia überdimensioniert. Bekannte Emotionen wie Angst und Gier sind auch hier präsent.

Huang kündigte den Bau von sieben Supercomputern im Auftrag des US-Energieministeriums an. Zudem investiert Nvidia eine Milliarde US-Dollar in das finnische Unternehmen Nokia, um die Entwicklung von KI-Netzwerken in Europa zu beschleunigen. Weitere Kooperationen betreffen Uber im Bereich autonomer Fahrzeuge sowie Eli Lilly zur Medikamentenentwicklung. Auch Partnerschaften mit Palantir, Oracle, Cisco und T-Mobile im Bereich KI und Telekommunikation wurden bekannt gegeben. Zusätzlich stellte Nvidia die neue offene Systemarchitektur NVQLink vor. Sie wurde mit Rigetti und IonQ zur Unterstützung der nächsten Generation von Quantencomputern entwickelt.

Nvidia-Quartalszahlen und Prognosen bis 2026 im Fokus

Die neuen Nvidia-Quartalszahlen, die am 19. November veröffentlicht werden, werden mit Spannung erwartet. Die Erwartungen sind hoch, und bereits kleinste Anzeichen einer Wachstumsverlangsamung könnten zu heftigen Reaktionen führen. In einem derart optimistischen Umfeld ziehen sich manche Investoren aus Gewinnpositionen zurück. Eine Kurskorrektur wäre die Folge. Im zweiten Quartal erzielte Nvidia einen Umsatz von 46,7 Milliarden US-Dollar. Davon entfielen 41,1 Milliarden auf Rechenzentren. Der Gesamtumsatz lag 0,5 Milliarden über den Analystenschätzungen. Der Umsatz im Rechenzentrumsgeschäft blieb hingegen 0,2 Milliarden unter den Erwartungen.

Für das dritte Quartal prognostizierte Nvidia einen Umsatz von 54 Milliarden US-Dollar. Das sind 0,6 Milliarden mehr als von Wall Street erwartet. Für 2026 stellt Huang einen Umsatz von 500 Milliarden US-Dollar allein im Bereich Grafikkarten in Aussicht. Die Erwartungen sind entsprechend hoch. Jede Abweichung könnte den Nvidia-Aktienkurs positiv und selbstverständlich auch negativ beeinflussen. Weiterlesen Chipmangel in der deutschen Industrie verschärft sich: Wo die Ursachen liegen und warum die Folgen dramatisch sind

Facebook-Konzern will KI-Ausbau beschleunigen

Finanzmärkte im Fokus: Nokia profitiert von Nvidia-Deal und Technologie-Giganten setzen neue Rekorde

Nvidia-Aktie: Bewertung, Kennzahlen und Risiken trotz Wachstumseuphorie

Die Nachfrage nach KI-Infrastruktur bleibt in allen Bereichen hoch. Nvidia hat ein einzigartiges Ökosystem aus Software, Chips und Cloud-Diensten geschaffen. Für Wettbewerber ist es schwer, dort Fuß zu fassen. Dennoch sind auch Konkurrenten wie AMD, Micron Technologies und Broadcom gut aufgestellt. Der Markt wirkt wie ein Hochgeschwindigkeitszug, der durch den FOMO-Effekt zusätzlich beschleunigt wird. Doch das hohe Tempo birgt Risiken. Die Nvidia-Aktie notiert auf einem Allzeithoch. Überzogene Erwartungen könnten bei kleinsten Rückschlägen zu starken Kursverlusten führen.

Im Mai lag das PEG-Verhältnis bei 0,33. Aktuell ist es laut LSEG auf 1,07 gestiegen. Auch die Prognose für das kommende Jahr wurde von 0,68 auf 0,73 angehoben. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt je nach Quartal zwischen 45 und 55. Das entspricht einem erwarteten jährlichen Wachstum von 30 bis 40 Prozent. Die vorausschauende KGV-Prognose für das kommende Jahr ist von 26,8 auf 31,31 gestiegen. Die Aktie ist teurer geworden. Diese Kennzahlen zeigen, wie hoch die Erwartungen an Nvidia sind. Der Markt reagiert empfindlich auf jede Abweichung.

Geopolitik als Unsicherheitsfaktor für Chipgigant Nvidia

Auch geopolitische Faktoren spielen eine Rolle. US-Präsident Donald Trump strebt derzeit eine Einigung mit China an. Ein gewisser Konsens scheint erreicht. Doch die Spannungen im Technologiekonflikt bleiben bestehen. Sollte es zu keiner Lösung kommen, könnten Exportbeschränkungen Nvidia in Asien treffen. Zudem investieren auch andere Tech-Giganten wie Microsoft, Amazon, Google und Meta massiv in KI. AMD bringt günstigere Alternativchips auf den Markt. Intel positioniert sich ebenfalls stärker, teils mit Unterstützung von Nvidia. Auch die Mitglieder der Big Seven entwickeln eigene Chips.

Vor vier Monaten wurde Nvidia als Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von vier Billionen US-Dollar bewertet. Nun steht die nächste Schwelle von fünf Billionen im Fokus. Aufgrund seiner Größe hat Nvidia erheblichen Einfluss auf globale Aktienmärkte. Die starke Gewichtung in den Indizes S&P 500 und Nasdaq 100 bedeutet, dass Kursbewegungen auch Auswirkungen auf Pensionsfonds, ETFs und Portfolios weltweit haben. Nvidia ist längst mehr als ein Tech-Unternehmen. Es ist ein globaler Taktgeber.

Nvidia-Aktie: Analystenmeinungen und Kursziele

Noch vor wenigen Monaten galt eine Kursprognose für die Nvidia-Aktie von 170 US-Dollar als optimistisch. Heute ist das längst nicht mehr der Fall. Besonders im Technologiesektor wird Nvidia als ein zentraler Profiteur der Entwicklungen im Bereich Künstliche Intelligenz gesehen. Die jüngsten Einstufungen unterstreichen die anhaltend positive Stimmung am Markt.

Am 30. Oktober, also einen Tag nach dem Nvidia-Rekordhoch, bekräftigten President Capital Management und Citic Securities ihre Kaufempfehlungen. President Capital Management hob das Kursziel von 210 auf 240 US-Dollar an, während Citic Securities den Zielpreis von 202 auf 237 US-Dollar erhöhte. Beide Institute betonen das starke Umsatzwachstum und die solide Marktposition der Nvidia-Aktie. Bereits am 29. Oktober hatten auch UBS und BofA Securities ihre Kursziele angehoben – UBS auf 235 US-Dollar und BofA Securities auf 275 US-Dollar. Letztes Nvidia-Kursziel liegt kräftige 32 Prozent über dem aktuellen Nvidia-Allzeithoch. Insgesamt zeigen die Einschätzungen eine einheitlich optimistische Haltung der Analysten. Die Nvidia-Aktie gilt somit weiterhin als klare Kaufempfehlung, getragen von überzeugenden Fundamentaldaten und starken Zukunftsperspektiven.

Eine Ausnahme bildet die Einschätzung des Analysten Jay Goldberg von Seaport Global Securities. Er hebt in einem Interview mit Bloomberg hervor, dass er im Gegensatz zu rund 80 anderen Analysten eine Verkaufsempfehlung für die Nvidia-Aktie abgegeben hat. Inhalt wird nicht angezeigt, da Sie keine externen Cookies akzeptiert haben. Ändern.. Analyst Jay Goldberg von Seaport Global Securities im Bloomberg-Interview (Quelle: Bloomberg Television/YouTube)

Goldberg sieht trotz des Hypes um den Chipproduzenten Nvidia und der Unterstützung durch Donald Trump zahlreiche Risiken: Dazu zählen mögliche Rückschläge im Geschäftsmodell, Herausforderungen bei der globalen Expansion und die starke Abhängigkeit von externen Faktoren. Goldberg warnt, dass vieles schiefgehen könne — insbesondere angesichts der hohen Erwartungen im Markt und möglicher regulatorischer sowie technologischer Stolperfallen. Hier sind die wichtigsten Risikopunkte, die Analyst Jay Goldberg in Bezug auf Nvidia nennt:

Überbewertung: Der Markt preise überzogene Erwartungen ein, was Rückschläge begünstige. Abhängigkeit von KI-Hype: Ein Abschwächen der Nachfrage nach KI-Chips könnte Umsätze stark treffen. Regulatorische Risiken: Mögliche US-Exportbeschränkungen gegenüber China bedrohen das Geschäft. Wettbewerbsdruck: AMD und neue Marktteilnehmer verschärfen den Konkurrenzkampf. Technologische Risiken: Verzögerungen bei neuen Chipgenerationen könnten Marktanteile kosten.

Wer die Nvidia-Aktie kaufen möchte, sollte dies nun tun, die Luft nach oben wird dünner — nicht nur beim Kursanstieg des Chipgiganten, sondern auch insgesamt an den Aktienmärkten: Immer mehr Experten warnen vor einer KI-Blase, die nicht zuletzt durch Nvidia angeheizt wird. In den Fokus gerät dabei vor allem das zirkuläre Finanzierungsmodell von OpenAI und Nvidia: Der Chipentwickler finanziert OpenAI im bislang größten KI-Infrastrukturprojekt. Die Rechenzentren, die im Rahmen des Programms entstehen, sind im Gegenzug auf Nvidias Halbleiter angewiesen. Ein Börsencrash, ausgelöst durch das Platzen der KI-Blase und befeuert von geopolitischen Risiken, ist im aktuellen Börsenumfeld folglich keine Utopie mehr.

Anleger sollten bei einem Investment in Einzelaktien wie Nvidia die Nachrichtenlage genau beobachten — und entsprechend Rückschlüsse für das eigene Wertpapierdepot ziehen. Wichtig ist aber immer, dass Sie im Fall der Fälle Ruhe bewahren. Viele deutsche Privatinvestoren neigen in unsicheren Zeiten dazu, aus Angst vor Verlusten auszusteigen – und verpassen die anschließende Erholung. Wer langfristig investiert bleibt, übersteht nicht nur Krisen besser, sondern profitiert auch vom Zinseszinseffekt.