Wirtschaft

Platzt die KI-Blase? Zirkuläres Finanzierungsmodell von OpenAI, Nvidia & Co. macht die Blase größer

Milliarden fließen zwischen denselben Tech-Giganten hin und her, während Politiker und Investoren applaudieren. Doch Experten warnen: Das zirkuläre Finanzierungsmodell von OpenAI, Nvidia & Co. könnte beim Platzen der KI-Blase verheerende Folgen haben.