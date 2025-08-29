Finanzen

Wenn Sie Nvidia verpasst haben: Warum die AMD-Aktie jetzt im Fokus steht

Die AMD-Aktie steht im Schatten von Nvidia, könnte aber Anlegern, die auf den nächsten großen Wachstumswert setzen wollen, spannende Chancen eröffnen. Das Unternehmen steigert Umsätze, baut seine Position in Rechenzentren und KI aus – doch hohe Risiken und politische Unsicherheiten bleiben.