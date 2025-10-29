Wirtschaft

Chipmangel in der deutschen Industrie verschärft sich: Wo die Ursachen liegen und warum die Folgen dramatisch sind

Der zunehmende Chipmangel trifft Deutschlands Industrie empfindlich. Steigende Engpässe, geopolitische Spannungen und die Abhängigkeit von Seltenen Erden gefährden die Produktion. Während Europa an eigener Chipproduktion arbeitet, bleibt die Frage: Reichen die Maßnahmen aus, um die Wirtschaft langfristig zu stabilisieren?