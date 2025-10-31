Unternehmen

Facebook-Konzern will KI-Ausbau beschleunigen

Mark Zuckerberg treibt den Ausbau von Künstlicher Intelligenz bei Meta voran. Milliarden fließen in neue Rechenzentren und die Abwerbung von Experten. Gleichzeitig boomt das Werbegeschäft, das den kostspieligen Ausbau finanziert. Neben KI investiert der Konzern weiterhin in Reality Labs, trotz hoher Verluste.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
31.10.2025 07:30
Lesezeit: 2 min
Facebook-Konzern will KI-Ausbau beschleunigen
Meta baut KI-Sparte massiv aus. (Foto: dpa) Foto: Jens Büttner

Im Folgenden:

  • Warum Meta 72 Milliarden Dollar für KI-Investitionen einsetzt.
  • Welche Rolle Rechenzentren im globalen KI-Wettlauf spielen.
  • Wie Zuckerberg Experten von Konkurrenten abwirbt.

