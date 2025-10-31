Unternehmen

Weihnachtsgeschäft auf Rekordkurs: Neue iPhones beflügeln Apple

Künstliche Intelligenz mag bei Apple noch keine Hauptrolle spielen – doch die neuen iPhones verkaufen sich glänzend. Der Konzern erwartet für das laufende Quartal ein zweistelliges Umsatzwachstum und damit das beste Weihnachtsgeschäft seiner Geschichte.
31.10.2025
Vorstellung neuer iPhone-Modelle (Foto: dpa). Foto: Andrej Sokolow

Im Folgenden:

Neue Modelle im HandelAuch beim iPhone rechnet Apple mit einem prozentual zweistelligen Umsatzwachstum und einem Rekordquartal. Der Konzern hatte im September das Standard-Modell des iPhone 17...

31.10.2025

