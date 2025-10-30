Finanzen

Finanzmärkte im Fokus: Nokia profitiert von Nvidia-Deal und Technologie-Giganten setzen neue Rekorde

Die Finanzmärkte zeigen aktuell eine Mischung aus leichten Rücksetzern und überraschenden Kursgewinnen. Während Anleger Zinssenkungen der US-Notenbank erwarten, sorgen neue Partnerschaften in der Technologiebranche für Aufmerksamkeit. Welche Folgen haben diese Entwicklungen für deutsche Unternehmen und Investoren?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
30.10.2025 18:00
Lesezeit: 3 min
Finanzmärkte im Fokus: Nokia profitiert von Nvidia-Deal und Technologie-Giganten setzen neue Rekorde
Technologie-Deals, Ölpreise und Zinserwartungen beeinflussen deutsche Unternehmen und Investoren (Foto: dpa) Foto: Arne Dedert

Im Folgenden:

  • Warum Nokia durch die Milliarden-Partnerschaft mit Nvidia einen Kurssprung erlebte.
  • Wie die Technologie-Giganten Apple und Microsoft die 4-Billionen-Dollar-Marktkapitalisierung überschritten.
  • Weshalb trotz erwarteter Fed-Zinssenkung die Mehrheit der Marktteilnehmer skeptisch bleibt.

Jede Anlage am Kapitalmarkt ist mit Chancen und Risiken behaftet. Der Wert der genannten Aktien, ETFs oder Investmentfonds unterliegt auf dem Markt Schwankungen. Der Kurs der Anlagen kann steigen oder fallen. Im äußersten Fall kann es zu einem vollständigen Verlust des angelegten Betrages kommen. Mehr Informationen finden Sie in den jeweiligen Unterlagen und insbesondere in den Prospekten der Kapitalverwaltungsgesellschaften.

