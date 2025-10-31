Politik

Nach einem knappen Wahlkampf: Linksliberale D66 setzen sich gegen Wilders durch

Die Niederlande haben gewählt – und lange sah es nach einem Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen dem Linksliberalen Jetten und dem Rechtspopulisten Wilders aus. Nun steht das Ergebnis fest: D66 geht als klarer Gewinner hervor.