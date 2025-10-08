Politik

Regierungskrise in Frankreich - Premier ringt um Kompromiss

Frankreich steht mitten in einer Regierungskrise vor einer Entscheidung. An diesem Mittwochabend endet eine Frist, die Präsident Emmanuel Macron dem zurückgetretenen Premier Sébastien Lecornu zur Suche nach einem Ausweg aus der Krise gesetzt hat. Nach nur vier Wochen im Amt war Lecornu am Montag zurückgetreten – noch bevor seine frisch gebildete Regierung ihre Arbeit aufnehmen konnte. Welche Szenarien jetzt denkbar sind.