Politik

Politische Krise in Frankreich: Macrons Regierung wankt nach Premier-Rücktritt

Der überraschende Rücktritt von Premierminister Sébastien Lecornu hat Frankreichs Präsident Emmanuel Macron in eine tiefe politische Krise gestürzt. Während die Opposition seinen Rücktritt fordert, versucht Macron mit einem überraschenden Schachzug, die Kontrolle über die Regierungskrise zurückzugewinnen – doch die Zweifel an seiner Führungsstärke wachsen.