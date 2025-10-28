Finanzen

Überbewertete KI-Aktien: Auf neue Sektoren setzen

Rekorde an den Börsen, Gold fällt, und Investoren ziehen sich aus überbewerteten KI-Aktien zurück. Wall-Street-Veteranen sehen Parallelen zur Dotcom-Ära und verraten, welche Sektoren jetzt langfristiges Potenzial haben.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
28.10.2025 16:00
Lesezeit: 4 min
Von Gold zu Robotik: Investoren schauen bereits nach einem anderen Superzyklus als KI-Aktien. (Foto: dpa) Foto: Sven Hoppe

Im Folgenden:

  • Welche Sektoren empfehlen Wall-Street-Veteranen als Alternative zu überbewerteten KI-Aktien?
  • Warum ziehen Experten wie Francesco Sandrini Parallelen zwischen der aktuellen KI-Euphorie und der Dotcom-Blase der 90er Jahre?
  • Wie könnten Anleger von fallenden Renditen bei US-Staatsanleihen und sinkenden Ölpreisen profitieren?

Jede Anlage am Kapitalmarkt ist mit Chancen und Risiken behaftet. Der Wert der genannten Aktien, ETFs oder Investmentfonds unterliegt auf dem Markt Schwankungen. Der Kurs der Anlagen kann steigen oder fallen. Im äußersten Fall kann es zu einem vollständigen Verlust des angelegten Betrages kommen. Mehr Informationen finden Sie in den jeweiligen Unterlagen und insbesondere in den Prospekten der Kapitalverwaltungsgesellschaften.

