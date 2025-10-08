Wirtschaft

EU kämpft mit Umweltabgaben und Wettbewerbsdruck in der Düngemittelindustrie

Die europäische Düngemittelindustrie steht unter erheblichem Druck. Hohe Produktionskosten, steigende Emissionsabgaben und der wachsende Wettbewerb durch billige Importe erschweren es Herstellern, wirtschaftlich zu arbeiten. Auch führende Unternehmen wie AB „Achema“ kämpfen derzeit mit den Folgen dieser Herausforderungen. Experten betonen, dass politische Vorgaben, globale Marktbedingungen und technologische Anforderungen die Stabilisierung der Produktion erschweren und die Wettbewerbsfähigkeit Europas belasten.