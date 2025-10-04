Wirtschaft

De-Growth ist eine Illusion: Nur Wachstum rettet das Klima

Neue Studien zeigen: Wohlstand senkt Emissionen. Länder wie USA, Frankreich oder Polen beweisen, dass Wirtschaft wachsen und CO₂-Ausstoß gleichzeitig sinken kann. Die De-Growth-Idee scheitert an den Fakten – und entlarvt sich als Sackgasse.