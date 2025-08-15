Wirtschaft

Velux warnt EU: Wer beim Klimaziel wankt, gefährdet unser Geschäft – und das Klima

149 Konzerne – von Google bis Velux – fordern die EU auf, das 90-Prozent-Klimaziel bis 2040 nicht zu verwässern. Ein Rückzug würde nicht nur den Klimaschutz bremsen, sondern auch milliardenschwere Geschäftsmodelle gefährden.