Wirtschaft

Deutsche Industrie kämpft mit Auftragsflaute – dennoch Zeichen der Erholung

Die deutschen Industrieunternehmen verzeichneten im August unerwartet rückläufige Auftragseingänge und spüren zunehmend die Folgen der US-Handelspolitik. Trotz des Dämpfers sehen Experten jedoch erste Anzeichen einer Stabilisierung – ein vorsichtiger Hoffnungsschimmer für die exportabhängige Wirtschaft.