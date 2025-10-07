Wirtschaft

Deutsche Industrie kämpft mit Auftragsflaute – dennoch Zeichen der Erholung

Die deutschen Industrieunternehmen verzeichneten im August unerwartet rückläufige Auftragseingänge und spüren zunehmend die Folgen der US-Handelspolitik. Trotz des Dämpfers sehen Experten jedoch erste Anzeichen einer Stabilisierung – ein vorsichtiger Hoffnungsschimmer für die exportabhängige Wirtschaft.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
07.10.2025 12:58
Aktualisiert: 07.10.2025 13:12
Lesezeit: 1 min
Deutsche Industrie kämpft mit Auftragsflaute – dennoch Zeichen der Erholung
Das Logo des britischen Chemiekonzerns Ineos ist an einer Produktionsanlage des Unternehmens am Kölner Stadtrand zu sehen [Symbolbild] (Foto: dpa). Foto: Wolf von Dewitz

Im Folgenden:

  • Wie stark belastet die aktuelle Auftragsflaute die deutsche Industrie?
  • Welche Sektoren sind besonders betroffen und was bedeutet das für die Exportwirtschaft?
  • Gibt es Anzeichen für eine mögliche Stabilisierung?

X

