Finanzen

EZB testet Banken auf Krisenfestigkeit – 110 Institute im Fokus

Geopolitische Spannungen und Konflikte belasten Europas Finanzsystem. Die Europäische Zentralbank (EZB) will deshalb 2026 mit einem umfassenden Stresstest prüfen, wie widerstandsfähig 110 Banken gegenüber Krisenszenarien sind. Die Ergebnisse sollen im Sommer veröffentlicht werden und geben Aufschluss darüber, wie stabil die Risikopuffer der Institute tatsächlich sind.