Technologie

OpenAI kontert Google: Neue ChatGPT-Version setzt zum nächsten KI-Sprung an

Nachdem Googles Gemini zuletzt für Schlagzeilen sorgte, meldet sich OpenAI mit einem neuen ChatGPT-Modell zurück. Die Entwickler wollen damit zeigen, dass sie im Rennen um die leistungsfähigste KI weiter ganz vorne mitspielen – und setzen auf deutliche Fortschritte bei Tempo, Verständnis und Vielseitigkeit.