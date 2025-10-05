Wirtschaft

Automobilindustrie in der Krise: Bis 2030 werden fast 93.000 Menschen in der deutschen Autoindustrie ihren Arbeitsplatz verlieren

Die deutsche Automobilindustrie steht vor einem tiefgreifenden Wandel. Technologische Umstellungen, steigende Kosten und internationaler Wettbewerbsdruck stellen die Branche vor neue Herausforderungen. Für Beschäftigte und Unternehmen steht einiges auf dem Spiel, denn Jobs müssen gesichert und Geschäftsmodelle neu organisiert werden.