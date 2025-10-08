Panorama

Deutschlandticket: Boom vorbei - weniger Fahrgäste im Nahverkehr als vor Corona

Das Deutschlandticket hat viele in Busse und Bahnen gelockt, doch der Boom ist vorbei. Fahrgastverbände und Verbraucherschützer befürchten, dass die Preiserhöhung die Nutzerzahlen weiter drücken wird.