Panorama

Deutschlandticket: Preis könnte 2026 von einst 9 auf 64 Euro klettern

Die Finanzierung des Deutschlandtickets sorgt weiterhin für Spannungen zwischen Bund und Ländern. Hinter den Kulissen wird um einen tragfähigen Kompromiss gerungen – doch die Verhandlungen deuten darauf hin, dass Fahrgäste ab 2026 mit höheren Kosten rechnen müssen. Ein möglicher Preissprung auf 64 Euro steht im Raum und dürfte viele Pendler und Reisende enttäuschen.