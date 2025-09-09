Technologie

Digitale Dauerbelastung: Können Erwachsene besser damit umgehen?

Digitale Medien prägen unseren Alltag in allen Altersgruppen – vom Smartphone über Social Media bis hin zu Streamingdiensten. Während der Einfluss auf Kinder und Jugendliche intensiv diskutiert wird, rücken die Auswirkungen auf Erwachsene bislang selten in den Fokus. Forscher fragen sich zunehmend, ob sich exzessiver Medienkonsum bei Erwachsenen ähnlich negativ auswirkt wie bei Jüngeren oder ob Erwachsene sogar positive Effekte daraus ziehen können.