Politik

Rente vor unsicherer Zukunft: Berater drängen auf längeres Arbeiten

Die Debatte um die Zukunft der Altersvorsorge in Deutschland gewinnt an Fahrt: Ein Beraterkreis von Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) empfiehlt in einem aktuellen Impulspapier, das Rentenalter zügig anzuheben. Hintergrund sind die steigende Lebenserwartung und die wachsende Belastung der Rentenkassen – Entwicklungen, die das derzeitige System langfristig unter Druck setzen könnten.