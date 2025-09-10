Politik

Polestar-Aktie: Elektroautobauer fordern Festhalten am EU-Ziel für null Emissionen

Polestar und Volvo Cars fordern von der EU ein Festhalten am Nullemissionsziel bis 2035. Während Mercedes-Benz unter Druck gerät, stärkt Polestar seine Position auf dem Markt. Was das für die Zukunft der Polestar-Aktie und Europas Autoindustrie bedeutet.