Technologie
Anzeige

EVE Energy präsentiert „OMNICELL“ auf der IAA Mobility 2025

Auf der diesjährigen IAA Mobility in München rückt EVE Energy die Plattform „OMNICELL“ in den Mittelpunkt. Die großformatige zylindrische Zelle soll schnelleres Laden, höhere Systemeffizienz sowie eine leichtere Skalierbarkeit für BEV-, PHEV- und HEV-Programme ermöglichen. Die Vorstellung bildete zugleich den Schwerpunkt der technischen Fachvorträge des Unternehmens, ergänzt durch Informationen zu Recycling, ESG und der Vorbereitung auf die EU-Batterieverordnung.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
18.09.2025 09:27
Lesezeit: 2 min
Inhalt wird nicht angezeigt, da Sie keine externen Cookies akzeptiert haben. Ändern..
EVE Energy präsentiert „OMNICELL“ auf der IAA Mobility 2025
Abbildung der OMNICELL großformatigen zylindrischen Zellen. (Bildquelle: OMNICELL)

Das Konzept basiert auf standardisierten zylindrischen Formaten (18/26/33/40/46), kombiniert mit anpassbarer Chemie und einem CTP-freundlichen Packaging-Design. OEMs können dadurch Reichweite oder Leistung variieren, ohne das gesamte System neu entwickeln zu müssen.

Hinsichtlich Sicherheit und Leistungsfähigkeit erfüllt OMNICELL mit Standardisierung, null Expansion und hoher Festigkeit die Anforderungen der Automobilindustrie und schafft eine solide technologische Basis für die Weiterentwicklung der Zelle. Durch den standardisierten Gruppierungsprozess steigt die Produktionseffizienz um 20 Prozent, gleichzeitig entfällt ein aufwendiges Spannungsmanagement. Über reine Softwarelösungen hinaus sorgen integrierte Isolierung, elektrische Trennung und Vollschaumfüllung für optimiertes Thermomanagement und erhöhte Verformungsbeständigkeit. Mit 1.500 MPa Sandwich-Pressstahl und 3.500 MPa glasfaserverstärkten Trägern aus der Luftfahrttechnik erreicht die Aufprallenergieabsorption das 6,6-Fache des chinesischen nationalen Standards. Selbst bei extremen Belastungen gewährleistet eine gerichtete Druckentlastung die Freisetzung von 50 Prozent der Enthalpie innerhalb von fünf Sekunden, während eine Gas-Strom-Trennung thermisches Durchgehen verhindert. Zudem reduziert die Full-Tab-Technologie den Innenwiderstand um 60 Prozent und verdoppelt die Leistungsabgabe. Die strukturelle Festigkeit liegt damit um 560 Prozent über der von prismatischen Aluminiumzellen.

Parallel dazu gab EVE ein Nachhaltigkeits-Update. Das Unternehmen bekräftigte seine Strategie „Energy Digitalization 2.0“ sowie die „3040“-Roadmap, die operative Klimaneutralität bis 2030 und Klimaneutralität entlang der Kern-Wertschöpfungskette bis 2040 vorsieht. Diese ESG-Maßnahmen bilden die Datenbasis für die im EU-Regelwerk vorgesehenen Battery-Passport-Offenlegungen.

EVE stellte auf der IAA Mobility sein ganzheitliches Full-Lifecycle-Coverage-Konzept vor und präsentierte erstmals einen vollständigen Batteriepass. Der datengestützte Batteriepass erfasst nicht nur die Zelle, sondern den gesamten Lebenszyklus – von Design und Produktion über Anwendung bis hin zum Recycling. Ziel ist eine durchgängige Konsistenz „von der ersten bis zur letzten Meile“. Damit unterstützt EVE Automobilhersteller, Validierungsprozesse zu verkürzen, Produkte plattformübergreifend zu harmonisieren und Recyclingvorgaben zuverlässig zu erfüllen.

Auch kommerziell verweist EVE auf bereits erzielte Erfolge: Das Unternehmen beliefert in Großserie Mercedes-Benz und Hyundai-Kia, ist in Entwicklungsprogrammen bei BMW, GM und Jaguar Land Rover vertreten und verzeichnet jüngst Installationen sowohl im Pkw- als auch im Nutzfahrzeugsegment.

Für die Besucher der IAA Mobility bedeutet dies: OMNICELL steht für einen standardisierten, zylinderbasierten Ansatz, der Validierungszyklen verkürzen, Kosten senken und zugleich regulatorische Vorgaben erfüllen soll. Zusammengefasst verspricht EVE damit weniger Wartezeit, höhere Sicherheit unter anspruchsvollen Bedingungen und eine größere Modellvielfalt für Hersteller, die Zellchemien flexibel kombinieren möchten.


Immobilienmarkt Deutschland: Käufer kehren zurück, Zinsen steigen
DWN
Immobilien
Immobilien Immobilienmarkt Deutschland: Käufer kehren zurück, Zinsen steigen
18.09.2025

Der deutsche Immobilienmarkt lebt wieder auf. Mehr Käufer greifen zu, doch steigende Bauzinsen bremsen die Euphorie. Während die...

Fed senkt Leitzins: Trump drängt auf geldpolitischen Kurswechsel
DWN
Politik
Politik Fed senkt Leitzins: Trump drängt auf geldpolitischen Kurswechsel
18.09.2025

Die US-Notenbank senkt erstmals seit Ende 2024 den Leitzins – ein Schritt, der tief in die innenpolitische Auseinandersetzung hineinragt....

Inflation in Deutschland: Wieso sich so viele Deutsche Geld für Lebensmittel leihen
DWN
Finanzen
Finanzen Inflation in Deutschland: Wieso sich so viele Deutsche Geld für Lebensmittel leihen
18.09.2025

Brot, Milch, Schulden: Mehr als die Hälfte der unter 50-Jährigen greift für Alltagsausgaben zum Kredit – oft bei der Familie. Wer...

Draghi-Report: Ohne gemeinsame EU-Schulden verliert Europa gegen alle
DWN
Politik
Politik Draghi-Report: Ohne gemeinsame EU-Schulden verliert Europa gegen alle
18.09.2025

Ein Jahr nach seinem wegweisenden Draghi-Report warnt Mario Draghi vor einer dramatisch verschlechterten Lage der EU. Der ehemalige...

Topmanager erwarten Trendwende bei Börsengängen
DWN
Finanzen
Finanzen Topmanager erwarten Trendwende bei Börsengängen
17.09.2025

Nach Jahren der Flaute sehen Topmanager eine Trendwende am Markt für Börsengänge. Warum Klarna den Wendepunkt markieren könnte und was...

Solar-Krise: Solarfirma Meyer Burger schließt Standorte - 600 Beschäftigten gekündigt
DWN
Unternehmen
Unternehmen Solar-Krise: Solarfirma Meyer Burger schließt Standorte - 600 Beschäftigten gekündigt
17.09.2025

Rettung geplatzt: Warum auch Investoren keinen Ausweg für den insolventen Solarmodul-Hersteller Meyer Burger sehen und was jetzt mit den...

Chinesische Waren: Europas Industrie gerät zunehmend unter Druck
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Chinesische Waren: Europas Industrie gerät zunehmend unter Druck
17.09.2025

Chinesische Waren fluten Europa. Subventionen aus Peking drücken Preise, während Europas Industrie ins Hintertreffen gerät. Deutschland...

AfD stärkste Kraft: AfD zieht in YouGov-Umfrage erstmals an der Union vorbei
DWN
Politik
Politik AfD stärkste Kraft: AfD zieht in YouGov-Umfrage erstmals an der Union vorbei
17.09.2025

Die AfD zieht in der Sonntagsfrage an der Union vorbei – für die SPD geht es minimal aufwärts. Eine Partei, die bislang nicht im...