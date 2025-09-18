Unternehmen

Amazon fährt Investitionen in Deutschland hoch

Amazon baut seine Dominanz in Deutschland massiv aus. Milliarden fließen in neue Standorte, Cloud-Infrastruktur und Künstliche Intelligenz. Für Konkurrenten bleibt kaum Raum, während der Konzern seine Nähe zu den Kunden ausspielt und mit schneller Lieferung sowie neuen Technologien den Takt im Markt vorgibt.