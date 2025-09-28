Politik

Moldawien wankt zwischen EU und Russland: Droht Europa eine neue Sicherheitslücke?

Moldawien steht am Scheideweg: Während Russland Millionen in die Manipulation der Wahlen pumpt, droht Europas Südostflanke zur neuen Achillesferse der Sicherheit zu werden. Ein Kurswechsel in Chișinău könnte die Ukraine schwächen – und NATO-Grenzen destabilisieren.