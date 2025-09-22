Unternehmen

EVG lehnt Zustimmung zur neuen Bahnspitze im Aufsichtsrat ab

Die EVG blockiert die Pläne von Minister Schnieder für die neue Bahnleitung. Während der Neustart als Aufbruch verkauft wird, wächst Widerstand im Aufsichtsrat. Doch wie groß sind die Gräben wirklich – und droht bereits ein massiver Fehlstart?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
22.09.2025 14:22
Lesezeit: 2 min
Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU, Mitte) die neue designierte Bahnchefin Evelyn Palla (rechts) und Dirk Rompf stellen zusammen die neue Bahn-Strategie vor (Foto: dpa). Foto: Andreas Gora

Im Folgenden:

  • Warum lehnt die EVG die neue Bahnspitze ab?
  • Welche Rolle spielt Evelyn Palla im Neustart?
  • Wieso ist Dirk Rompf so umstritten?

