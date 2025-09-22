Unternehmen

EVG lehnt Zustimmung zur neuen Bahnspitze im Aufsichtsrat ab

Die EVG blockiert die Pläne von Minister Schnieder für die neue Bahnleitung. Während der Neustart als Aufbruch verkauft wird, wächst Widerstand im Aufsichtsrat. Doch wie groß sind die Gräben wirklich – und droht bereits ein massiver Fehlstart?