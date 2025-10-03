Technologie

Quantencomputer bedrohen Banken, Staaten und Bürger: Daten von heute sind morgen Freiwild

Quantencomputer versprechen eine technologische Revolution – doch sie könnten binnen Minuten die gängigsten Verschlüsselungen knacken. Forscher warnen: Wer sensible Daten nicht rechtzeitig schützt, riskiert schon jetzt, dass sie in 20 Jahren in den Händen von Erpressern oder Staaten landen.