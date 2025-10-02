Politik

Putin-Vermögen als Ukrainehilfe: EU prüft Milliarden-Darlehen aus eingefrorenen russischen Vermögenswerten

Die EU prüft, wie eingefrorene russische Vermögenswerte als Unterstützung für die Ukraine genutzt werden können. Dabei soll ein langfristiges Darlehen bereitgestellt und gleichzeitig die rechtliche sowie finanzielle Stabilität der Union gewahrt bleiben. Das Vorhaben erfordert eine enge Abstimmung der Mitgliedstaaten und zielt auf eine effiziente, sichere Umsetzung ab.